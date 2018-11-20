На Украине подсчитали убытки от запуска "Турецкого потока"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину значительных объемов транзитных прокачек газа, заявил глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. При этом российские эксперты полагают, что у Киева нет механизмов для противодействия реализации этого проекта.

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", — сказал он в интервью 24 каналу.

По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой, в приоритете — операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.

"Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", — добавил он.

Нет инструментов влияния

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев полагает, что у Украины на сегодняшний день нет инструментов влияния на "Турецкий поток".

"Обе ветки проходят по Черному морю, не захватывая Крым, и реализация проекта является двусторонним вопросом отношений России и Турции. Последняя, как мы знаем, проходит период обострения отношений с США, поэтому на помощь Штатов в этом вопросе тоже особо рассчитывать не приходится", — считает эксперт.

В этих условиях, по его мнению, киевские власти приложат максимальные усилия для противодействия проекту строительства другого морского трубопровода — "Северного потока — 2".

"В зоне реализации проекта "Северный поток — 2" действует ряд игроков, которых Украина может задействовать для создания препятствий проекту, хотя на сегодняшний день прогноз скорее положительный для России. Если говорить в целом, позиция Украины по данным вопросам ущербна, так как мешает реализации выгодных России и Европе проектов. Поэтому в долгосрочном плане подобный подход будет все больше дискредитироваться", — отметил политолог.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Киев постарается любыми способами мешать новым российским газовым проектам.

"Украина – это самая обеспокоенная в Европе страна, озабоченная российскими проектами в газовой отрасли. Они хотят остаться транзитерами, хотят остаться в положении, когда можно выставлять условия, при этом не прекращая политические выпады и разного рода максималистские требования", — сказал он в эфире радио Sputnik

При этом, подчеркнул эксперт, с экономической точки зрения такое поведение невыгодно прежде самой Украине, но поскольку здесь есть интересы США и отчасти ЕС, то Киев приложит все усилия к тому, чтобы препятствовать России.

"Но теперь она может только возмущаться, пытаться оказывать влияние на Балканские страны, на своих соседей, объясняя, что они не должны получать российский газ на выгодных условиях, им это якобы не нужно. Конечно, украинские власти не могут остановить процесс, не могут повлиять на то, как идет развертывание проектов в газовой отрасли, – нет у них таких механизмов. Единственное, что им остается, – подсчитывать потери, сожалеть, и при этом добавлять еще резкости своим политическим заявлениям", – заключил Колташов.

"Турецкий поток"

Накануне "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров. Подводный участок проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до турецкого населенного пункта Кыйыкей.

В целом "Турецкий поток" предполагает сооружение двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Интерес к продолжению прокладки газопровода по суше проявляют Болгария, Сербия, Италия, Венгрия и Австрия.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Кроме того, компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.