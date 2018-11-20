Ростовская область представит на форуме в Москве проекты на 125 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Ростовская область представит свою экспозицию и инвестиционные транспортные проекты на общую сумму 125 миллиардов рублей на площадке международного форума и выставки "Транспорт России-2018" в Москве, сообщает правительство региона.

Делегацию региона возглавляет губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В рамках нынешнего транспортного форума донской регион представит проекты с совокупным объемом инвестиций свыше 125 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В числе важнейших – проект создания единой транспортной схемы ростовской агломерации, ростовское транспортное кольцо, первый автобан России – обход города Аксая (77,4 миллиарда рублей инвестиций). Также на форуме будут представлены такие проекты как "Донской экспресс" (создание системы межагломерационного железнодорожного сообщения), расширение маршрутной сети авиакомпании "Азимут".

"Почти все проекты выходят за рамки транспортного комплекса, находятся на стыке отраслей — транспорта, логистики, цифровых технологий, а также стратегически важны для социально-экономического развития региона и способны генерировать существенные сопутствующие инвестиции в областную экономику", — отмечается в сообщении.

ХII Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут с 20 по 22 ноября 2018 года. По данным организаторов, участниками события станут более 9 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи профессионалов транспортной отрасли.

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