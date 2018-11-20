Зампред ЦБ рассказала о задачах регулятора после введения новых санкций

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Задача Банка России — не угадать, какие санкции будут введены против РФ, а обладать набором сглаживающих инструментов, который с годами уже выработан, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Что касается санкций, здесь, конечно, достаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда не понятно, какая конкретная мера может быть применена… и задача здесь Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать", — сказала она, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости"

"С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться, с другой стороны — не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты. И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан", — добавила первый зампред ЦБ.

По словам Юдаевой, общие же эффекты санкций понятны. "Санкции могут создать определённый всплеск волатильности, определенные оттоки, но за счёт вот этой волатильности происходит поиск нового равновесия, адаптации экономики, адаптации финансовой системы к новой ситуации", — резюмировала она.