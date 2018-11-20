Резиденты тюменского технопарка внедрили около 130 инноваций за десять лет

ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Резиденты тюменского технопарка за десять лет внедрили около 130 технологических инновации и получили 73 патента на изобретения в сферах медицины, АПК, строительства, топливно-энергетического комплекса и информационных технологий, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Тюменский технопарк был основан в 2008 году. За время работы совокупная выручка его резидентов составила более 5,9 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней — свыше 720 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на поддержку 317 инновационных проектов молодых тюменских ученых из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, региональным представителем которого является технопарк, были привлечены более 133 миллионов рублей.
"Технологии, разработанные в тюменском технопарке, востребованы рынком и приносят реальную пользу конкретным людям — это очевидный и самый важный результат десятилетней деятельности технопарка, заслуга его резидентов, специалистов и экспертов, сопровождающих развитие инновационных проектов", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.