ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Мировые продажи электромобилей выросли на 70% в 2018 году

0761
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЭлектромобиль. Архивное фотоЭлектромобиль. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировые продажи электромобилей выросли в 2018 году на 70%, по сравнению с показателями прошлого года, однако уровень развития инфраструктуры для их обслуживания в России пока не позволяет им стать популярными, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

Макет электромобиля Porsche Mission E на технологическом фестивале Mobilistic 18 в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сечин прокомментировал перспективы электромобилей

По оценке НТИ "Автонет", обслуживание электротранспорта в перспективе выгоднее, чем поддержка автомобиля с большим пробегом. "Практически все владельцы электротранспорта (по результатам разных опросов, это 85-90%) заряжают последний во время покупок. Около 65% из них даже выбирают магазины и места отдыха, основываясь на наличии поблизости зарядных станций", — отметили в пресс-службе.

"Электромобили с каждым годом становятся все более популярными. На рост продаж влияет как мода на здоровый образ жизни и сохранение окружающей среды, так и факт того, что цена жизненного цикла ЭМ с пробегом более 200 тысяч километров дешевле, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания. Мы прогнозируем, что электромобили будут дешевле традиционного транспорта уже после 2025 года", — добавили в НТИ "Автонет".

При этом в НТИ "Автонет" добавили, что, к сожалению, Россия пока отстает в развитии электротранспорта: например, в Москве на одну зарядную станцию приходится всего 7 электромобилей, в Санкт-Петербурге — 6. Такое положение вещей связано с тем, что цена электромобилей пока слишком высока относительно доходов россиян, а станций для зарядки мало, что делает их для многих людей труднодоступными.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Новак рассказал, что ему нравятся электромобили
Для сравнения, в странах с большим количеством людей, проживающих в частных домах, на одну публичную зарядную станцию приходится 25-30 электромобилей (в частности в США и Канаде). В Норвегии и Китае, где мало парковочных мест, средний показатель — от 2 до 7 электромобилей на "точку".

Самая большая доля у электромобилей на транспортном рынке у Норвегии (около 40%). Следом идет Швеция с показателем — более 5%. Тройку замыкает Китай — на данный момент продажи электромобилей занимают около 1%, приводит данные "Автонет". По состоянию на 1 июля 2018 года, в России задействовано более 2,5 тысячи электромобилей.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена