Индексы США снизились на 1,6-3%

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,56% — до 25017,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,03%, составив 7028,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,66%, до 2690,73 пункта.

Бумаги Apple потеряли 3,96% после новостей СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции Netflix снизились на 5,44%, Facebook – на 5,69%, Alphabet – на 3,82%.

Инвесторы обратили внимание на заявление вице-президента США Майка Пенса на деловом саммите АТЭС в минувшие выходные о том, что США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле.

В интервью газете Washington Post американский вице-президент также отметил, что США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай, если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки.

Кроме того, индекс жилья Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) в ноябре уменьшился до 60 пунктов, на 8 пунктов – минимума с 2016 года. Эксперты ожидали снижения показателя с 68 до 67 пунктов.