Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 22.53 мск биткоин дешевел на 11,26%, до 4,987 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 11,49% — до 5,033 тысячи долларов.

Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 13,23%, до 153,85 доллара, Ripple — на 2,95%, до 0,494 доллара, Bitcoin Cash — на 10,73%, до 343,31 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 164,68 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,5% всего этого рынка.

Сотрудник кафедры экономики и информационных технологий РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сказал РИА Новости, что причиной резкого падения стоимости биткоина стал интерес со стороны "китов" — крупных инвесторов. "Для функционирования ETF-фондов (криптовалютных биржевых инвестиционных фондов — ред.) необходимы огромные объемы биткоинов, так как он будет использоваться в качестве базового обеспечения, поэтому крупным инвесторам интересно купить их по максимально низкой цене", — отмечает эксперт.

По мнению Тимофеева, давление на биткоин только усилится, так как было пробито сразу несколько ценовых сопротивлений. На биржах GDAX, BitStamp и Kraken стоимость биткоина опускалась ниже 4,9 тысячи долларов.