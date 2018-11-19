Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу, заявила Скворцова

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав России не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу, но рекомендует не злоупотреблять ими, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В понедельник газета "Известия" написала, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по "укреплению общественного здоровья". По данным Минтруда, предложение экспертного совета при правительстве РФ уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав.

"Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали", — рассказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

"Но когда эксперты, знакомые с возовскими (Всемирная организация здравоохранения – ред.) рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно, эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами",- отметила она.

Ранее против инициативы выступил Минсельхоз, Минфин РФ также заявил, что не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной.