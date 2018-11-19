В России нет дефицита топлива, заявили в "Роснефти"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Проблем с обеспечением потребителей и дефицита топлива в РФ нет, "Роснефть" с 15 ноября существенно увеличила поставки на внутренний рынок, говорится в заявлении компании.

"Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет", — говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, "Роснефть" является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив и лидером биржевой торговли: по итогам октября бензинов реализовано 19% от производства при нормативе 10%, по дизелю – 8% от производства при нормативе 5%.

"С 15 ноября 2018 года "Роснефть" существенно нарастила объемы поставок автомобильных бензинов и дизеля на внутренний рынок, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года и перевыполняя нормативы поставок", — отмечается в сообщении.

Так, по итогам ноября объем поставок ПАО "НК "Роснефть" на внутренний рынок составил 110% от норматива, установленного в соглашении.

"Роснефть", крупнейший производитель топлива в России, не осуществляла продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже 15 и 16 ноября, а в понедельник возобновила участие в биржевых торгах нефтепродуктами путем совершения адресных сделок. Компания указала, что совершает сделки с крупными промышленными потребителями и сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям.