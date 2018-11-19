Россия осудила расширение американских санкций против Кубы

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва решительно осуждает расширение Вашингтоном списка санкций в отношении Кубы, подобные шаги США затрудняют развитие республики, заявили в понедельник в МИД РФ.

Решение госдепартамента США о расширении списка кубинских организаций, включенных в санкционный реестр, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено совершать прямые финансовые транзакции, вступило в силу 15 ноября. В обновленном списке теперь 205 кубинских учреждений и предприятий, в том числе ряд государственных структур и министерств, а также туристические компании, отели в популярных курортных зонах страны и торговые центры.

"Принятую меру решительно осуждаем. Вновь приходится отмечать, что такими действиями США, реализуя курс на ужесточение давления на Гавану, создают дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований. Подобными шагами Вашингтон еще больше отворачивает от себя подавляющее большинство представителей мирового сообщества, которые понимают пагубность и бесперспективность линии на экономическое удушение Кубы", — говорится в комментарии российского МИД.

В дипведомстве напомнили, что консолидированный ответ такой политике США по применению односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, был дан 1 ноября, когда в очередной раз практически единогласно была одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы".