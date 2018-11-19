Оренбуржье вошло в тройку лидеров по низким ценам на жилье в новостройках

ОРЕНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. По итогам третьего квартала текущего года Оренбургская область заняла третье место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по самым низким ценам за квадратный метр жилья в новостройках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"В целом по области в третьем квартале этого года стоимость жилой недвижимости на первичном рынке составила 38,6 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичном — 39,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена одного квадратного метра в новостройках выросла на 2%, на вторичном рынке — на 3%", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что доля стоимости строительства в цене квадратного метра жилья в новостройках в третьем квартале этого года составила 75%.

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