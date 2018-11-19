В КПРФ предложили создать госмонополию на производство и оборот алкоголя

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о введении с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в которой он используется, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В целях обеспечения такой госмонополии законопроектом предлагается создать в 2020 году общероссийскую организацию (объединение), которая объединит на правах филиалов все организации, осуществляющие производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции с учетом устанавливаемых требований.

"Создание данной общероссийской организации возможно осуществить на базе ОАО "Росспиртпром" с передачей в ее структуру в качестве филиалов ныне работающих на этом рынке организаций с увеличением доли государства в их уставном капитале (уставном фонде) от 50 до 100% за период 2019-2020 годов", — поясняют авторы законодательной инициативы.

Они обращают внимание, ссылаясь на данные экспертов Института экономики РАН, что на рынке легального производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового пищевого спирта более 74% уже занимают предприятия ОАО "Росспиртпром", "Татспиртпром" и "Башспирт", в уставных фондах которых доля государства составляет 100%.

"По сути, требуется провести организационные меры по национализации (возмездного изъятия) объектов и основного технологического оборудования организаций, занимающих 26% доли этого рынка, в уставном капитале которых доля государства составляет менее 50%, с доведением этой доли до 100% в ближайшие два года", — отмечают разработчики.

"Законопроект разработан в связи с необходимостью принятия государственных мер по подавлению нелегального рынка производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в стране. Сегодня существуют серьезные стимулы для ведения нелегальной деятельности на алкогольном рынке. Согласно данным ЕЭК (Евразийской экономической комиссии – ред.), 74% цены занимают налоги, что создает стимулы организовывать незаконные предприятия", — напоминают разработчики.