"Турецкий поток" устранит риски при поставках газа, заявили в Анкаре

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" устранит риски при транспортировке газа в регионе, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез на церемонии завершения морской укладки газопровода, которая прошла в Стамбуле в понедельник.

В церемонии участвовали президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы открываем новую страницу в энергетических отношениях между Россией и Турцией. Риски при поставках газа будет устранены, этот газопровод будет играть большую роль в снабжении топливом нашего региона. Турции нужна эта энергия. Кроме того, мы станем одной из стран, которая будет иметь веское слово на энергетическом рынке мира", — сказал Дёнмез.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.