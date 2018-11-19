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Экономика

В России продолжает рост нелегальный рынок сигарет, показало исследование

(обновлено: 16:30 19.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКонтрафактные сигареты. Архивное фотоКонтрафактные сигареты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский рынок нелегальной табачной продукции далек от сокращения: новое исследование компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости, показывает, что нелегальные продажи сигарет в РФ в 2018 году выросли по сравнению с прошлым годом и достигли 8,36% по итогам третьего квартала 2018 года.

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Исследование проводилось по заказу крупнейших табачных компаний — British American Tobacco (BAT), Imperial Tobacco, Japan Tobacco International (JTI) и Philip Morris International (PMI). Анализ рынка строится на изучении пустых сигаретных пачек, которые собирались в российских городах с конца июня по начало августа 2018 года. Выборка — 15 тысяч пачек из 89 городов, как крупных, так и малых.

Результаты исследования говорят о росте доли нелегально продающихся в России сигарет в последние годы. Если во втором квартале 2015 года показатель составлял 1,09%, то в третьем квартале 2016 года доля выросла до 2,45%, в 2017 году — до 4,5%, а по итогам июля-сентября текущего года — уже до 8,36%. Показатель учитывает как нелегально ввезенную в РФ продукцию, так и контрафакт, а также сигареты, предназначенные для продажи в duty free.

Откуда дровишки

Белоруссия остается основным источником нелегальных сигарет в России: по данным Nielsen, она занимает 36,66% нелегального рынка. Армения занимает 5,36% нелегального рынка, Киргизия — 5,3%, Казахстан — 3%. Контрафакт занимает 6,64% нелегального рынка.

Сигарета. Архивное фото
© Fotolia / stokkete
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Согласно исследованию, сигареты с российскими предупреждающими надписями, но подозрительными акцизными марками занимают 12,38% нелегального рынка; продукция, происхождение которой установить не удалось, но которая содержит российские предупреждающие надписи — 11,51%. В общем объеме рынка такая продукция в целом занимает 2% (годом ранее — 0,68%).

Среди крупных городов наибольшая доля нелегальных сигарет зафиксирована в Ростове-на-Дону (32,24%, причем год назад этот показатель составлял всего 14,69%), Новокузнецке (21,49% против 4,96%), Пензе (15,65% против 1,74%), Омске (15,12% против 8,14%), Ярославле (14,29% против 2,26%), Челябинске (14,18% против 2,3%) и Барнауле (10,07% против 5,76%).

В Москве она составляет 4,05% (год назад — 1,54%), в Санкт-Петербурге — 3,06% (против 2,79%). Если говорить о городах с меньшим числом жителей, то высокая доля нелегальных сигарет наблюдается в Рубцовске (Алтайский край, 58,75%), Клинцах (Брянская область, 38,33%), Шахтах (Ростовская область, 34%), Рославле (Смоленская область, 32,73%).

Мужчина с сигаретой. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
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Доля нелегальной продукции также велика в Таганроге (Ростовская область, 30,67%), Минеральных водах (Ставропольский край, 28,33%), Новоалтайске (Алтайский край, 23,33%), Бердске (Новосибирская область, 22,86%), Магнитогорске (Челябинская область, 22,38%), Брянске (20,48%) и Смоленске (20%).

Доля сербского производителя Monus (сигареты Fast) на табачном рынке РФ в третьем квартале 2018 года составляет 0,21%. Кроме того, на рынке по-прежнему можно встретить и достаточно экзотические марки сигарет — например, болгарские (производитель Bulgartabac), греческие (Sekap, 0,2%) или сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов.

Мнение отрасли

Результаты исследования были озвучены в ходе форума "Антиконтрафакт-2018", который проходит в Москве.

МВД, Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Из данных исследования Nielsen мы видим, что на протяжении последних трех лет доля нелегальных сигарет в России ежегодно увеличивается вдвое. Сегодня каждая 12-ая пачка сигарет продается без уплаты акциза и других налогов в государственный бюджет", — сказал вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко, слова которого приводятся в сообщении ведущих табачных компании.

"Для того чтобы приостановить рост рынка нелегальной табачной продукции в России необходим комплекс мер, включающий ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной продукции и повышение эффективности правоприменительной практики", — заявил вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко.

"Также внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории стран ЕАЭС, позволяющей контролировать производство и уплату акцизов производителями, будет способствовать предотвращению попадания на рынок нелегальных сигарет, включая продукцию по ценам ниже минимально возможных", — добавил Слипченко.

Демонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В свою очередь руководитель "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию нелегальной торговле Максим Курганский указал, что рынок подошел к критической черте, за которой распространение нелегальной продукции принимает неконтролируемый характер. "Единственный путь для решения проблемы — сделать борьбу с нелегальной торговлей государственным приоритетом и обеспечить неотвратимость наказания за преступную деятельность", — сказал Курганский.

"Комплекс мер должен включать сдерживание цен на легально произведенную в России табачную продукцию, чтобы устранить ценовую привлекательность сигарет, нелегально ввозимых из ТС. Это может быть сделано, главным образом, посредством замедления роста акцизных ставок на табачную продукцию в России, а также ускорения процесса достижения договоренности по выравниванию ставок акциза на сигареты внутри Таможенного союза", — добавил директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин.

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© Fotolia / wasansrisawat
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Вопрос цены

Участники рынка неоднократно отмечали, что одной из главных причин увеличения нелегального табачного рынка в РФ является разрыв между стоимостью сигарет в России и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где табачная продукция стоит дешевле.

В настоящий момент ставка акциза на сигареты и папиросы в России составляет 1,718 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,335 тысячи рублей за тысячу штук.

Если взять ставку акциза в 2,335 тысячи рублей за тысячу сигарет и рассчитать величину акциза на одну пачку (из 20 сигарет), то она составит 46,7 рубля. Помимо акциза, в стоимость пачки включается и НДС (18% от конечной стоимости).

Цех производства сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Иными словами, даже если предположить ситуацию, при которой производственные, логистические и все прочие виды расходов, связанные с производством и продвижением табачной продукции, являются нулевыми, легальная пачка из 20 сигарет, за которую был уплачен акциз и НДС, на российском рынке никак не может стоить меньше 55 рублей.

"Средняя стоимость пачки сигарет нижнего ценового сегмента в Белоруссии составляет около 31 рубля за пачку, что почти в 2 раза меньше чем налоговая составляющая (акциз и НДС) в цене пачки в России или почти в 3 раза меньше средней стоимости пачки сигарет в нашей стране. При отсутствии таможенных границ такой ценовой разрыв стимулирует нелегальную торговлю", — отметил Головко из JTI.

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