Путин напомнил, кто предложил название проекту "Турецкий поток"

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской нитки "Турецкого потока" напомнил, кто предложил название этому проекту.

В 2014 году по предложению Путина газопровод, который проходит через территорию Турции вместо отмененного "Южного потока", назвали "Турецким потоком".

"Напомню, что соглашение о сооружении "Турецкого потока" было подписано здесь же, в Стамбуле, 10 октября 2016 года. Кстати говоря, мне припоминается, или мы с вами знаем, кто предложил само название проекта "Турецкий поток", — сказал Путин.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.