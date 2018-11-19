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Экономика

Данных о "чрезмерном" потреблении в России колбас нет, заявил эксперт

(обновлено: 16:14 19.11.2018)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкМясная продукция. Архивное фотоМясная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Достоверных данных о каком-либо чрезмерном и опасном для здоровья потреблении россиянами колбасных изделий из красного мяса нет, заявил РИА Новости руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Производство колбас. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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Предложение об акцизе на колбасы и сосиски направили в Минздрав
Газета "Известия" в понедельник сообщила, что предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, а стоимость колбасных изделий из-за этого может вырасти почти на 30%. По данным издания, инициатива содержится в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". Продукты переработки красного мяса отрицательно влияют на здоровье человека, также указывалось в газете.

"Никаких достоверных данных о том, что россияне чрезмерно потребляют колбасные изделия из красного мяса, нет. Это совершенно не так. Наше потребление существенно ниже, чем в Германии, Испании, Италии и даже Венгрии", — сказал Юшин. Россиянин в среднем потребляет 40 граммов колбасных изделий в день, включая тушенку и копчености, уточнил он. "У нас рациональное потребление, которое на протяжении десяти лет не растет, если мы говорим о колбасных изделиях", — подчеркнул эксперт.

Колбаса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В России может сильно подорожать колбаса, пишут СМИ
По его словам, такие объемы потребления вряд ли могут привести к каким-то заболеваниям. "Широкого обсуждения с привлечением сторонников и противников данного подхода, с привлечением кого-то, кто может предложить что-то более рациональное для продолжительности жизни — я не слышал об этом", — продолжил руководитель исполкома ассоциации.

Также, по словам Юшина, в 1998 году один человек в РФ потреблял в среднем 42-43 килограмма мяса и мясопродуктов в год, а в этом году эта цифра превысит 76 килограммов. Но при этом большую долю сейчас занимает свежее мясо. А раньше доля колбасных изделий в рационе россиянина, действительно, была больше, чем доля мяса, сказал эксперт. Это было связано, в первую очередь, с неразвитой логистикой. "Мясу нужны жесткие температурные условия, особые витрины в магазинах, специальные условия хранения, обращения продукции. С колбасой проще", — заключил Юшин.

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Робокоп с шарами для боулинга
Экспертный совет при правительстве РФ явно переел колбасных изделий, и после очередного отравления от переедания выдвинули эту идею. Обычному россиянину часто кушать копчёную (да и обычную) колбаску не позволяет уровень его заработка.
16:38
19.11.2018
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Иван Колемаскин
У меня тоже есть идея на этот счёт- вместе с введением акцизов, надо на колбасные изделия страшные картинки лепить, как на пачках сигарет: колбаса убивает и т.п.
16:34
19.11.2018
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Оскар Oskar
НЕ перестают наши чиновники веселить народ. Им бы в Шапито дружно поработать. Хотят дорогих Россиян голодом заморить
16:33
19.11.2018
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Сергей
Было бы чего потреблять, основная масса скажим так себе. Может оно для здоровья то и к лучшему...
16:22
19.11.2018
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Сергей Субботин
О пенсионной реформе эксперты тоже негативно писали....
16:21
19.11.2018
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ralf4002
Ограничьте лучше гамбургеры и колу. Вот где отрава-то!
16:18
19.11.2018
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shura_win
ralf4002, Да не надо ничего ограничивать ! Поднимают акцизы на водку, люди пить меньше не стали те кто может позволить себе покупать нормальный алкоголь те так и покупают, те кто не может себе позволить переходят на суррогаты! а потом кричат ЗАПРЕТИТЬ БОЯРЫШНИК ! а понять причину почему люди хлещут это пойло не желают! Акцизы на табак поднимают так народ стал выращивать сам табак (я кстати в их числе), и спокойно делать сигареты и сигарилы. Сталь меньше народ курить ? нет! потому что эти люди выпали из статистики потребления!
Бороться с этим акцизами это все равно что лечить диарею закрытием туалетов. Надо пропагандировать здоровый образ жизни и как то мотивировать людей
16:47
19.11.2018
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