МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Достоверных данных о каком-либо чрезмерном и опасном для здоровья потреблении россиянами колбасных изделий из красного мяса нет, заявил РИА Новости руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Газета "Известия" в понедельник сообщила, что предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести налог на продукты переработки красного мяса поддержали в Минздраве, а стоимость колбасных изделий из-за этого может вырасти почти на 30%. По данным издания, инициатива содержится в отзыве совета на программу "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". Продукты переработки красного мяса отрицательно влияют на здоровье человека, также указывалось в газете.

"Никаких достоверных данных о том, что россияне чрезмерно потребляют колбасные изделия из красного мяса, нет. Это совершенно не так. Наше потребление существенно ниже, чем в Германии, Испании, Италии и даже Венгрии", — сказал Юшин. Россиянин в среднем потребляет 40 граммов колбасных изделий в день, включая тушенку и копчености, уточнил он. "У нас рациональное потребление, которое на протяжении десяти лет не растет, если мы говорим о колбасных изделиях", — подчеркнул эксперт.

По его словам, такие объемы потребления вряд ли могут привести к каким-то заболеваниям. "Широкого обсуждения с привлечением сторонников и противников данного подхода, с привлечением кого-то, кто может предложить что-то более рациональное для продолжительности жизни — я не слышал об этом", — продолжил руководитель исполкома ассоциации.

Также, по словам Юшина, в 1998 году один человек в РФ потреблял в среднем 42-43 килограмма мяса и мясопродуктов в год, а в этом году эта цифра превысит 76 килограммов. Но при этом большую долю сейчас занимает свежее мясо. А раньше доля колбасных изделий в рационе россиянина, действительно, была больше, чем доля мяса, сказал эксперт. Это было связано, в первую очередь, с неразвитой логистикой. "Мясу нужны жесткие температурные условия, особые витрины в магазинах, специальные условия хранения, обращения продукции. С колбасой проще", — заключил Юшин.