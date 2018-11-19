Обновление плацкартных вагонов не повлияет на цены, считают в Госдуме

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новые плацкартные вагоны поездов РЖД выглядят удобными и красивыми, но на цены билетов обновление плацкарта повлиять не должно, заверил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее РИА Новости представило фотографии новых плацкартных вагонов. Согласно фотографиям, оказавшимся в распоряжении агентства, новый плацкарт будет более комфортным для пассажиров. Модульные конструкции создают больше индивидуального пространства. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, похожими на вертикальные жалюзи, которые в любой момент можно закрыть и получить полностью огороженное от других пассажиров место. Есть электрические розетки и USB-разъемы, а также индивидуальное освещение.

"На фотографиях, представленных сегодня, модели новых вагонов, на наш взгляд, выглядят удобными и красивыми. Жизнь покажет, но должно быть все хорошо с эксплуатацией. Цены в связи с обновлённым видом вырасти не должны, потому что тарифы все утверждены уже заранее, и вид тут не при чем", — заявил Москвичев журналистам.

"Вагоны необходимо модернизировать, конечно, а старые списывать. Сейчас время другое, скорости другие, требования к транспорту другие, поэтому и вагоны должны быть совершенно другого качества, должны быть в первую очередь удобными для пассажиров", — добавил он.