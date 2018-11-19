"Турецкий поток" не направлен против кого-либо, заявил Путин

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Проекты, подобные "Турецкому потоку", не направлены против кого-либо, они носят созидательный характер, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока".

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья. Проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран",- сказал Путин.