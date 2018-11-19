"Турецкий поток" полностью соответствует интересам Анкары, заявил Путин

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Проект "Турецкий поток" полностью соответствует национальным интересам Анкары, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии завершения строительства морской части газопровода.

"Реализация проектов подобного рода и этот проект в частности — яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой республики. Поздравляю вас с завершением важнейшего этапа в его реализации. Спасибо, господин президент", — сказал Путин, обращаясь к своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.