Эксперты рассказали, как улучшить инвестиционную среду в России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Совершенствование законодательства и улучшение стандартов финотчетности помогут России повысить привлекательность инвестиционной среды, говорится в исследовании фонда UCP и "Сколково" по индексу стоимости бизнеса, представленном в понедельник.

"Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в части защиты прав неконтролирующих акционеров, как публичных, так и в частных компаниях (является перспективным. — Прим. ред.) ", — отметил руководитель направления исследований и консалтинга Центра управления благосостояния и филантропии "Сколково" Андрей Шпак, комментируя результаты исследования.

Кроме того, среди факторов, которые помогли бы улучшить инвестиционную среду, он назвал повышение уровня защиты прав собственности, а также повышение доли прибыли, направляемой на дивиденды.

Важным для инвестиционной среды являются и настройка налоговой системы для стимулирования инвестиций и улучшение стандартов финотчетности и аудиторских стандартов, добавил он.

Авторы исследования обратили внимание, что российские компании в настоящий момент значительно недооценены по сравнению с коллегами из стран Западной Европы, США и ряда развивающихся рынков, хотя и имеют значительный потенциал роста.

"Как один из крупнейших российских инвесторов мы озабочены низкой оценкой российских компаний относительно их иностранных аналогов и видим значительный потенциал увеличения капитализации российского фондового рынка", — заявил партнер группы UCP Михаил Трофимов.