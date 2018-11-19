Явка на референдумах по самообложению в Татарстане составила почти 70%

КАЗАНЬ, 19 ноя — РИА Новости. Явка на прошедших в воскресенье в Татарстане местных референдумах по вопросам самообложения граждан составила 68,9%, референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях из 844, сообщает Центризбирком республики.

В воскресенье в 844 поселениях 43 районов Татарстана, в том числе в 827 сельских и 17 городских поселениях, прошли референдумы по введению самообложения граждан. Программа самообложения в республике работает с 2013 года и действует по принципу софинансирования – на 1 рубль населения направляется 4 рубля из бюджета республики.

"В голосовании на местных референдумах приняли участие 565,64 тысячи человек, что составило 68,87% от общего числа избирателей, внесенных в список. Референдумы признаны состоявшимися в 838 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися – в шести поселениях (явка ниже 50%)", — говорится в сообщении.

По информации ЦИК Татарстана, решения по референдумам приняты в 838 поселениях – за решение высказались более 50% участников голосования.

Сумма самообложения граждан, установленная для голосования на нынешних референдумах в Татарстане, составляет от 100 рублей до 2 тысяч рублей. Куда направить эти деньги, решают сами жители, преимущественно средства идут на благоустройство, дорожное строительство, ремонт.

Общий объем средств самообложения в Татарстане за 2013-2018 годы составил 806,9 миллиона рублей, из них 203,5 миллиона рублей было собрано в 2017 году. По итогам года средства самообложения граждан были направлены преимущественно на дорожные работы (51%), благоустройство территории поселений (20%), водоснабжение (10%) и другие нужды. В прошлом году 86% всех средств от самообложения в РФ было собрано в Татарстане. В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании по развитию местного самоуправления в Кирове, признал опыт Татарстана по проведению местных референдумов и организации самообложения граждан одним из передовых и предложил распространить его в других регионах.

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