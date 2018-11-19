Путин рассказал о желаемом товарообороте с Турцией

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цель в 100 миллиардов долларов товарооборота с Турцией будет достигнута, в этом никто не сомневается.

"Я бы хотел сказать, что вот этот объем товарооборота, о котором сейчас президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган — ред.) сказал — 100 миллиардов долларов в этом году в России будет с Китайской Народной Республикой. Но почему с Турцией меньше должно быть? И с Турцией, конечно, мы добьемся такого же результата, я даже в этом не сомневаюсь", — сказал Путин на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока".