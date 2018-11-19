Шеринговая экономика стала главной темой конференции "Газпромбанк Лизинга"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роль экономики совместного потребления активов в России и мире, ее темпы роста и капитализация шеринговых компаний стали ключевой темой третьей конференции "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой трансформации экономики", организованной в Москве компанией "Газпромбанк Лизинг", сообщается в пресс-релизе компании.

Участниками конференции стали более 500 представителей реального сектора экономики и российских sharing-компаний, органы власти, международные лизинговые ассоциации, ведущие эксперты, в том числе, из США, Италии, Польши и Румынии.

"Лизинг — это универсальный финансовый инструмент, который в совокупности с господдержкой позволяет существенно нарастить объемы производства российских предприятий и получить дополнительные доходы в федеральный бюджет", — приводится в сообщении комментарий заместителя директора Департамента Минпромторга России Алексея Ярцева.

Участники конференции также обсудили влияние новой модели шеринговой экономики на реализацию лизинговых сделок, изменение транспортной отрасли и построение цифровой инфраструктуры.

"Ежегодная лизинговая конференция стала уже постоянной площадкой для обмена опытом, обсуждения новых вызовов в экономике и отрасли, в том числе, на рынке лизинга. Sharing economy, как тема конференции этого года, выбрана нами не случайно. Сегодня все больше компаний, в том числе крупнейшие, рассматривают возможности перехода от владения активами к их временному ипользованию. Я искренне верю, что экономика совместного пользования может встряхнуть традиционные бизнес-модели, которые не меняются годами", — привели в пресс-службе слова генерального директора "Газпромбанк Лизинга" Максима Агаджанова.