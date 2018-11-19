Парламент Татарстана принял бюджет на 2019 год

КАЗАНЬ, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в понедельник приняли законопроект о бюджете республики на 2019 год с дефицитом 4,1 миллиарда рублей, сообщает парламент республики.

"Законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов принят на заседании Госсовета во втором чтении и в целом. В 2019 году доходы составят 237,02 миллиарда рублей, расходы – 241,17 миллиарда рублей, дефицит – 4,15 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Законопроект о бюджете, поступивший в парламент в конце сентября, был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов, широко обсуждался в формате парламентских слушаний и на зональных совещаниях с участием всех муниципалитетов республики. Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, к законопроекту поступило 490 поправок, из них от кабинета министров республики – 458, от депутатов – 32.

"Ни одна из депутатских поправок не осталась без внимания. По каждой из предложенных поправок приняты необходимые решения. В связи с детальной проработкой внесенных предложений на всех уровнях депутаты Государственного совета, авторы поправок, сочли возможным снять свои поправки с рассмотрения", — подчеркнул глава профильного комитета.

Внесенные правительством поправки учитывают конкретизацию межбюджетных трансфертов и софинансирование программ со стороны республики, расходы по национальным федеральным проектам, перераспределение средств по республиканским государственным программам.

Общие объемы федеральных средств с учетом поправок в 2019 году составят 15 миллиардов рублей, в 2020 – 10,6 миллиарда рублей, в 2021 – 8,7 миллиарда рублей. Это средства национальных проектов и традиционное направление федеральных расходов, предусмотренных ранее. Общая сумма софинансирования национальных проектов из бюджета республики составит в 2019 году – 5,1 миллиарда рублей, в 2020 – 4,7 миллиарда рублей, 2021 – 4,4 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета увеличивают объем республиканского бюджета в 2019 году на 490,8 миллиона рублей, в 2020 году – на 357,7 миллиона рублей, в 2021 году – на 447,2 миллиона рублей.

В ближайшее время законопроект будет направлен на подписание президенту Татарстана, после чего станет республиканским законом.

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