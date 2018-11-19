Володин рассказал о развитии отношений между Россией и странами Африки

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в развитии отношений между РФ и странами Африки растет деловая составляющая.

В Госдуме в понедельник проходит встреча спикера ГД Вячеслава Володина с послами стран Африки в России.

"Говоря о развитии отношений между нашими странами, следует подчеркнуть, что растет деловая составляющая. У нас увеличивается объем товарооборота со странами Африки, по сравнению с 2016 годом он увеличился более чем на четверть, составил порядка 26,1%, это составляет 17,4 миллиарда долларов. В основном это российский экспорт (14,8 миллиарда долларов), который увеличился на треть (29,8%). Импорт африканских товаров в нашу страну вырос на 8,3% и составил 2,6 миллиарда долларов", — сказал Володин в ходе встречи в понедельник.

Он отметил, что большую часть объема товарооборота обеспечивает торговое сотрудничество с Алжиром, Египтом, Кенией, Кот-д'Ивуаром, Марокко, Нигерией, Сенегалом, Суданом, Тунисом и ЮАР.

"За первое полугодие 2018 года товарооборот составил приблизительно 10 с половиной миллиарда долларов, причем импорт практически достиг показателей за весь прошлый год – это говорит о том, что страны Африки находят себя на рынке в Российской Федерации. И нужно говорить о том, что это во многом, в том числе, за счет действия торговых преференций, льготного таможенно-тарифного режима в отношении большей части российского импорта из Африки", — сказал он.

Володин отметил, что накопленные российские инвестиции в Африку в период с 2003 по 2017 годы составили порядка 17 миллиардов долларов. При этом с Алжиром, Анголой, Египтом, Зимбабве, Ливией, Намибией, Нигерией, Экваториальной Гвинеей, ЮАР заключены соглашения о поощрении и защите инвестиций.

"Активное участие представителей отечественного бизнеса и предпринимателей из Африки, вы знаете, состоялось в Московском инвестиционном форуме Сообщества развития Юга Африки. И еще раз подтвердило интерес деловых кругов к реализации совместных проектов. Все это ведет к расширению возможностей экономического развития стран Африканского континента. Реализация взаимовыгодных торгово-экономических проектов – это важная часть нашего сотрудничества. Не менее востребовано решение – и об этом хочется сказать сегодня на встрече — вопросов в области здравоохранения, образования, культуры", — сказал он.

В частности, Володин отметил, что в России обучаются 15 тысяч африканских студентов, из которых около 4 тысяч – за счет бюджета Российской Федерации.