В Северной Осетии в 2018 году отремонтировали 80 км федеральных дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноя — РИА Новости. В Северной Осетии в 2018 году отремонтировано 80 километров федеральных дорог, сумма капвложений на эти цели составила более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы РСО-Алания.
Кроме того, сообщалось на встрече, в конце ноября завершится реконструкция участка дороги от КПП "Верхний Ларс" до границы с Грузией.
По словам Губаева, сумма финансирования на строительство федеральных трасс, проходящих по территории республики, в 2019 году достигнет 3,5 миллиардов рублей.
"Планируем в будущем году закончить проектирование дороги, которая пройдет в обход Владикавказа, и получить заключение экспертизы. Торги прошли, подрядчик определен, мы приложим максимум усилий для того, чтобы в 2019 году приступить к строительству", — добавил он.
В следующем году планируется также полностью отремонтировать Транскам.
"Благодарю весь коллектив "Росавтодора" за ту работу, которую они проделали в этом году на территории Северной Осетии. Конечно, остаются проблемы, которые по мере возможности вами решаются. Хотелось бы, чтобы была продолжена работа и по объездной дороге Владикавказа, так как на сегодняшний день это большая проблема для жителей Владикавказа. Более тысячи машин ежедневно проезжают через спальный район, тем самым создавая множество неудобств. К тому же, это сказывается на экологии, — привели в пресс-службе слова Битарова.