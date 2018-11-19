В Северной Осетии в 2018 году отремонтировали 80 км федеральных дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноя — РИА Новости. В Северной Осетии в 2018 году отремонтировано 80 километров федеральных дорог, сумма капвложений на эти цели составила более 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы РСО-Алания.

"На территории Северной Осетии в общей сложности за текущий год отремонтировали 80 километров дорог федерального значения, а это 30 % от общего объёма. К тому же, завершился капремонт участка по автодороге "Кавказ" протяженностью 9 километров. Значительные силы сосредоточены и на капитальном ремонте двух участков Транскама, один из которых уже сдан в эксплуатацию. Отремонтированы и приведены в нормативное состояние два моста в близи селений Нар и Нузал. Также проведен ремонт 24-километрового участка дороги, связывающей Владикавказ с Алагиром", — говорится в сообщении по итогам встречи руководителя республики Вячеслава Битарова с начальником ФКУ Упрдор Русланом Лечхаджиевым и директором филиала ФКУ Упрдор "Кавказ" во Владикавказе Черменом Губаевым.

Кроме того, сообщалось на встрече, в конце ноября завершится реконструкция участка дороги от КПП "Верхний Ларс" до границы с Грузией.

По словам Губаева, сумма финансирования на строительство федеральных трасс, проходящих по территории республики, в 2019 году достигнет 3,5 миллиардов рублей.

"Планируем в будущем году закончить проектирование дороги, которая пройдет в обход Владикавказа, и получить заключение экспертизы. Торги прошли, подрядчик определен, мы приложим максимум усилий для того, чтобы в 2019 году приступить к строительству", — добавил он.

В следующем году планируется также полностью отремонтировать Транскам.

"Благодарю весь коллектив "Росавтодора" за ту работу, которую они проделали в этом году на территории Северной Осетии. Конечно, остаются проблемы, которые по мере возможности вами решаются. Хотелось бы, чтобы была продолжена работа и по объездной дороге Владикавказа, так как на сегодняшний день это большая проблема для жителей Владикавказа. Более тысячи машин ежедневно проезжают через спальный район, тем самым создавая множество неудобств. К тому же, это сказывается на экологии, — привели в пресс-службе слова Битарова.