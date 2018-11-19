Минпромторг надеется на возобновление продаж алкоголя на АЗС в 2019 году

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает на возобновление продаж алкоголя на автозаправочных станциях в первой половине 2019 года, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы поддерживаем продажу алкоголя на автозаправочных станциях. Я надеюсь, что в первой половине следующего года (будет возобновлена — ред.)", — сказал Мантуров.

В начале 2017 года член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов внес в Госдуму законопроект, разрешающий продажу на АЗС алкогольной продукции крепостью не более 16,5%. В первом чтении проект пока не рассматривался.

По словам Мантурова, правительство РФ принципиально одобрило законопроект, теперь документ нужно будет доработать с учетом замечаний кабинета министров — продажа должна осуществляться при закрытой выкладке.

"Я думаю, что в весеннюю сессию, до лета мы рассчитываем, что он будет принят", — добавил министр.