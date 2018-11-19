Минпромторг допустил ухудшение качества топлива на независимых АЗС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ разделяет опасения о вероятности ухудшении качества топлива на независимых АЗС из-за роста цен, но власти уже приняли необходимые меры, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС. Но у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть, потому что они получают качественный продукт от крупных нефтяных перерабатывающих компаний", — сказал министр.

"Что касается мелких станций, эти проблемы возникали. Для этого было принято решение и оно действует с 1 января этого года, это оборотные штрафы. С одной стороны, мы контролируем химический состав, с другой стороны, вопрос, связанный с недоливом. Это также накладывает определенные обязательства на компании — они будут платить оборотный штраф, а это примерно 0,5 миллиона рублей — в 10 раз больше ранее уплаченного. За первое полугодие собрали 30 миллионов рублей", — отметил Мантуров.

При этом он подчеркнул, что целью является не собрать штрафы, а "мотивировать компании на продажи качественного топлива".

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Однако осенью снова начал фиксироваться их рост, что потребовало вмешательства властей.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).