В КПРФ предложили реорганизовать Минэкономразвития и создать Росплан

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В КПРФ предложили реорганизовать Минэкономразвития с целью создания планирующего органа — Росплана.
"Рекомендации. Президенту РФ: поручить правительству РФ рассмотреть вопрос о перспективном планировании развития экономики и социальной сферы, включая вопрос реорганизации Минэкономразвития с целью создания планирующего органа — Росплана", — говорится в рекомендациях КПРФ по итогам проведения круглого стола.
Коммунисты также рекомендуют кабмину РФ разработать и внести в Госдуму соответствующие поправки в законодательство в части создания и правового регулирования деятельности Росплана, а также разработать соответствующие подзаконные акты.
По мнению коммунистов, план должен быть рассмотрен и принят Госдумой в виде федерального закона.