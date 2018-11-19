МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Любая зарубежная компания, сотрудничающая с российскими экономическими проектами, может попасть под санкции США из-за непредсказуемых и неаргументированных действий Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, как, собственно, Соединенные штаты разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, — то в современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции. От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о рисках зарубежных компаний попасть под санкции в связи с сотрудничеством по проекту "Турецкий поток".

Он уточнил, что перспектив оспорить подобные решения США достаточно мало, потому что "речь идёт просто о достаточно волюнтаристских решениях американской стороны".