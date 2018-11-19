Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Пикассо & Хохлова"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ стал генеральным спонсором выставки "Пикассо & Хохлова", открывающейся 20 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба банка.

В составе выставки более 200 экспонатов — от монументальных панно до предметов мебели, писем и открыток. "В центре внимания — Ольга Хохлова, первая жена Пабло Пикассо. История любви испанского художника и русской танцовщицы предстанет перед зрителями в работах мастера, фотографиях, письмах и вещах из личного архива семьи Пикассо. В экспозицию войдут как известные произведения, так и те, которые никогда не демонстрировались российской публике", — отмечается в сообщении.

Большинство выставляемой живописи и графики входят в коллекцию Национального музея Пикассо в Париже — крупнейшего в мире центра изучения творчества художника. Другой ключевой участник — фонд FABA, который возглавляет Бернар Руис-Пикассо, внук Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, — впервые покажет семейное собрание неизвестных работ мастера, а также архивные материалы, найденные в дорожном сундуке Ольги, где они хранились долгие годы.

"Грядущая выставка — один из ключевых музейных проектов года в масштабах не только музея, но и всей страны. У посетителей появится уникальная возможность прочувствовать сильную энергетику великого испанского живописца через линию его отношений с русской балериной Ольгой Хохловой. Эта история искусно рассказана через множество экспонатов, которые собраны здесь и сейчас в уникальной и неповторимой экспозиции. Такую подборку ранее никогда не представляли публике, поэтому мы уверены, что выставка "Пикассо & Хохлова" вызовет живой интерес не только у соотечественников, но и у туристов из других стран", — привели в пресс-службе комментарий вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.