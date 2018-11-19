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Экономика

Торговые войны ставят под удар всю международную систему, заявил Медведев

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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Саммит АТЭС не смог принять итоговую декларацию из-за сложностей, вызванных торговыми войнами, они поставили под удар всю систему, Россия готова к переговорам на эту тему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Cаммит АСЕАН в Сингапуре. 12 ноября 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
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"Впервые за все годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. С чем это связано? Это связано ровно с тем, о чем вы спросили. То есть со сложностями в международной торговле. С теми самыми торговыми войнами, которые в настоящий момент, по сути, развернулись в мире. И с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС и, по сути, за столом",- сказал Медведев журналистам по итогам участия в саммите АТЭС.

Он отметил, что принятие итогового документа было бы важным в качестве констатации готовности всех сторон заниматься реформированием международной торговой системы, но без ущерба для тех преимуществ, которые дает Всемирная торговая организация.

"К сожалению, в настоящий момент вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые были приняты частью стран. Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, который принял один из наших партнеров, то есть Соединенные Штаты Америки. Поэтому в настоящий момент все выглядит достаточно сложно, мы, конечно, готовы к тому, чтобы переговоры на эту тему вести",- сказал российский премьер.

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© AP Photo / Andy Wong, File
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"Но если рассуждать прямо и достаточно просто, что получается, если мы декларацию не способны согласовать, то как мы будем заниматься реформированием ВТО — это огромное количество правил, норм, принципов",- отметил Медведев.

"Если по декларации сложно договориться, то как реформировать сами институты? В этом смысле итоги саммита АТЭС, действительно, выглядят не самым убедительным образом",- сказал он.

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4 пользователя оставили 4 комментария
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