В Москве стартует форум о лесной промышленности "ЛПК360°" в декабре

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Участники II отраслевого форума "ЛПК360°" обсудят вопросы развития российской лесопромышленной отрасли 14 декабря в Москве, сообщает Лесопромышленный комплекс России.

Форум состоится на площадке МИА "Россия Сегодня". Главной темой Форума в этом году станет "Экспортный потенциал отрасли"."2018 год стал годом принятия важных решений в сфере развития лесоперерабатывающего комплекса России. В сентябре была утверждена "Стратегия 2030" — её реализация позволит увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны, обеспечить рост доли России на мировом рынке лесной продукции, увеличить добавленную стоимость на единицу заготовленной древесины. Сегодня объём поставок продукции ЛПК внешним потребителям уже превышает 11 миллиардов долларов. К 2024 году ожидается рост экспорта до 17 миллиардов долларов", — приводятся в сообщении слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Форум "ЛПК360°" соберет на одной площадке представителей государства, бизнеса и экспертов индустрии для обсуждения и принятия ключевых решений о развитии российского лесопромышленного комплекса.

Программу форума в этом году составят два основных блока: панельная дискуссия "От идеи к ЦБК: двигатель роста российского ЛПК" и круглый стол "Новые торговые пути: Европа и Азия".

В работе форума примут участие представители правительства РФ, Минпромторга, Минэнерго, Минстроя, региональных властей, крупных лесопромышленных холдингов и отраслевых ассоциаций.

Форум "ЛПК360°" проходит при поддержке Минпромторга РФ во второй раз. В 2017 году в мероприятии приняли участие спикеры из Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая и Чехии. Общее число участников достигло 600 человек.