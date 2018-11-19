Россия выступает за сохранение основных принципов ВТО, заявил Медведев

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия выступает за сохранение рамок и основных принципов ВТО, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Вы спросили, на чьей стороне наше государство. Мы на своей стороне, конечно, на стороне национальных интересов Российской Федерации, экономики нашей страны, и в конечном счете граждан нашей страны. Но есть позиции, которые нам ближе… Конечно, нам ближе та позиция, которая заключается в том, чтобы не отказываться от преимуществ ВТО, сохранить рамки этой организации, постараться сделать ее более современной, сохранить основные принципы работы институтов ВТО, реформировать процедуру арбитража", — сказал Медведев журналистам по итогам участия в саммите АТЭС.

Как сказал он, такую позицию разделяет большинство государств, но не все, к примеру, США считают, что ничего не нужно менять. "Думаю, что эта позиция не очень дальновидная",- сказал Медведев.