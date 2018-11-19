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Экономика

Эксперты оценили меры ленинградских властей по работе с застройщиками

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтроительство. Архивное фотоСтроительство. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Меры, которые предпринимает администрация Ленинградской области по работе с застройщиками, предлагают действенный механизм решения проблемы, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "Институт территориального планирования "Урбаника" Александр Холоднов.

Кнут и пряник

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с застройщиками ряд мер, которые, по его словам, "кнутом и пряником" помогут решить проблему нехватки социальной инфраструктуры.

"Правила игры на строительном рынке Ленинградской области в 2019 году меняться не будут, мы вместо этого сосредоточимся на том, чтобы застройщики выполнили свои обязательства и обещания, данные покупателям квартир", — заявил журналистам губернатор Александр Дрозденко по итогам координационного совета.

В комплекс заявленных мер правительства входит целая система эффективных требований к застройщикам. Так, застройщики должны отказаться от нецелевого использования помещений, предназначенных для амбулаторий или детских садов. В случае перепрофилирования самими застройщиками такого рода помещений область будет отменять разрешения на строительство в других проектах нарушителей.

Все социальные объекты, которые заявлены застройщиком в проектах планировок, должны быть переданы в государственную собственность. Только после ликвидации очередей застройщики смогут развивать частное образование и здравоохранение.

В соглашениях "Социальные объекты в обмен на налоги" исключаются муниципалитеты первого уровня в качестве стороны договора. Это связано с тем, что некоторые муниципальные власти выдвигают безосновательные требования к застройщикам.

Также власти Ленобласти ввели договоренность о том, что преференции при попадании в программу строительства соцобъектов за бюджетный счет "Стимул" будут только добросовестным застройщикам, которые не допускают просрочек и тем, которые будут достраивать проблемные объекты.

В следующем году меняется порядок продления старых разрешений на строительство, которые многие получили авансом еще от муниципальных властей. Там, где стройка не начата, перевыпуска разрешения не будет, их придется получать по новым требованиям.

До конца года планируется выкупить все построенные детские сады и школы в рамках программы "Соцобъекты в обмен на налоги" — всего по ним построено 29 детсадов и шесть школ. Также будут выданы предупреждения застройщикам, которые не начали строительство социальных объектов в соответствии со сроками. Если они не будут начаты в начале года, будет рассматриваться вопрос отмены разрешения на строительство.

Профильная деятельность должна начинаться в детских садах, школах, амбулаториях через два месяца после ввода объекта в эксплуатацию.

"Строители на дольщиках зарабатывают, мы на дольщиков тратим — на выкуп и содержание построенных социальных объектов. В этом году на эти цели мы увеличили бюджет только Всеволожского района на 1,3 миллиарда рублей. Понимая это, застройщикам следует четко выполнять взятые на себя обязательства. Правительство региона в свою очередь все свои обязательства выполняет", — подчеркнул Дрозденко.

Проблемы решаемы

"Проблема с социальной инфраструктурой в формирующихся пригородных микрорайонах существует. Меры, которые предпринимает администрация Ленинградской области, например, "социальная инфраструктура в обмен на налоги", вызывают уважение, так как предлагают действенный механизм решения проблемы", — считает Холоднов.

По его словам, чтобы далее решать проблемные вопросы и при этом не спровоцировать недовольство среди дольщиков, необходимы последовательные меры по увеличению доходов областного бюджета от развития пригородных территорий. "Для этого помимо жилья здесь должны размещаться налогоплательщики, прежде всего, объекты коммерческой недвижимости. Со своей стороны мы бы рекомендовали проводить экспертизу проектов комплексного развития территории не только на предмет соответствия градостроительным нормам, но и на предмет адекватности ее финансовой модели. Считаю, что поддержаны должны быть действительно комплексные проекты, предусматривающие не только развитие спальных микрорайонов, но и создание новых рабочих мест, которые в перспективе смогут хотя бы частично компенсировать бюджетные затраты на создание и поддержание инфраструктуры", — говорит эксперт.

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