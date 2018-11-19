ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает на укрепление связей с Вьетнамом в нефтегазовой сфере, для этого страны будут создавать благоприятные условия для новых проектов, в том числе "Газпрома" и "Роснефти", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам российско-вьетнамских переговоров.

"Особо отмечу сотрудничество энергетических компаний России и Вьетнама. Мы рассчитываем на то, что эти связи будут укрепляться. Для этого будем создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и новых проектов с участием "Газпрома", "Роснефти", "Зарубежнефти", "Петровьетнама" и других компаний", — сказал он.