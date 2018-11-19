В ВТО заявили, что организацию сложно представить без Китая

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Представить ВТО без Китая, который является крупнейшим в мире продавцом, очень сложно, в организации невозможно прийти к какому-то соглашению без его поддержки, заявил в интервью агентству Синьхуа пресс-секретарь ВТО Кит Роквелл.

"Китай – крупнейший в мире продавец. Представить себе крупнейшего в мире торговца товарами вне ВТО очень сложно… У нас не может быть соглашения здесь, в ВТО, без поддержки Китая", — заявил Роквелл в интервью агентству Синьхуа, подчеркнув приверженность Китая системе, основанной на правилах.

Он добавил, что вклад Китая в мировую экономику не должен быть забыт.

"По моему мнению, если бы Китай не был частью ВТО, если бы рынок не оставался открытым, влияние рецессии было бы куда хуже", — сказал Роквелл.

В конце 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка.

В связи с этим Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к КНР как к стране с рыночной экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить статус рыночной экономики после 11 декабря 2016 года в соответствии с положением протокола. Однако, несмотря на это, основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики. Ранее ЕК заявляла, что ЕС не готов признать Китай рыночной экономикой из-за опасений, связанных с переизбытком производственных мощностей в стране.