В ВТО заявили, что организацию сложно представить без Китая

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. Представить ВТО без Китая, который является крупнейшим в мире продавцом, очень сложно, в организации невозможно прийти к какому-то соглашению без его поддержки, заявил в интервью агентству Синьхуа пресс-секретарь ВТО Кит Роквелл.
Он добавил, что вклад Китая в мировую экономику не должен быть забыт.
"По моему мнению, если бы Китай не был частью ВТО, если бы рынок не оставался открытым, влияние рецессии было бы куда хуже", — сказал Роквелл.
В связи с этим Китай оставил за собой право принять дальнейшие меры для защиты своих интересов, если страны ВТО не будут относиться к КНР как к стране с рыночной экономикой. Пекин неоднократно заявлял, что Китай должен автоматически получить статус рыночной экономики после 11 декабря 2016 года в соответствии с положением протокола. Однако, несмотря на это, основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики. Ранее ЕК заявляла, что ЕС не готов признать Китай рыночной экономикой из-за опасений, связанных с переизбытком производственных мощностей в стране.