РФ и Вьетнам нацелены на повышение эффективности зоны свободной торговли

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия и Вьетнам постоянно совершенствуют взаимодействие в торгово-экономической сфере и нацелены на повышение эффективности использования действующих механизмов, в том числе соглашения о зоне свободной торговли, заявил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Россия и Вьетнам уделяют особое внимание совершенствованию и оптимизации взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе посредством повышения эффективности использования действующих механизмов сотрудничества, включая ССТ (соглашение о свободной торговле — ред.) между ЕврАзЭс и Вьетнамом", — сказал Приходько в преддверии официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во Вьетнам.

По его словам, соответствующая тематика регулярно обсуждается в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и ее рабочих органов.

В структуре МПК действует рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, с 2006 года функционирует совместный Вьетнамско-Российский банк (ВРБ) с головным офисом в Ханое и сетью отделений по всей стране, продолжил Приходько. "Вопросы использования во взаимных расчетах национальных валют находятся в фокусе внимания профильных учреждений и организаций", — добавил он.