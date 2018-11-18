МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Газопровод "Турецкий поток" способствует реальному вкладу в европейскую энергобезопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям", — сказал Песков на канале "Россия-1".

Он добавил, что это не популистский подход к энергобезопасности в Европе и что сейчас многие страны ставят вопрос, чтобы и к ним зашло какое-то ответвление газопровода.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.