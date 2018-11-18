СМИ узнали, как Нидерланды и Бельгия поставляют санкционные груши в Россию

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нидерландские и бельгийские фермеры продолжают поставлять в Россию груши в обход продовольственного эмбарго, введенного Москвой в 2014 году. Об этом пишет газета de Volkskrant.

Журналистка издания решила провести расследование после того, как случайно заметила на фотографии своей знакомой из России груши сорта "Конференция", которые выращивают в Бельгии и Нидерландах. Ее заинтересовало, как фрукты, импорт которых из Евросоюза в Россию запрещен, оказались на российском столе.

Выяснилось, что фермеры покупают сертификаты у коррумпированных африканских стран и ввозят груши в Россию через Литву и Белоруссию.

По такой схеме, пишет газета, фрукты поставляются не из Нидерландов или Бельгии, а из стран, для которых нетипично выращивание груш: Конго, Замбии, Сьерра-Леоне и так далее.

По данным de Volkskrant, продажей сертификатов на фрукты занимаются более 26 африканских стран.

В результате, несмотря на ограничения, Нидерландам и Бельгии удалось сохранить половину объема торговли грушей с Россией.

В августе 2014 года Москва ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, применивших антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.