На саммите АТЭС Южная Корея предложила создать фонд цифровой экономики

ТОКИО, 18 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Папуа — Новой Гвинее, предложил создать фонд цифровой экономики, сообщило агентство Рёнхап.

"(Фонд цифровой экономики) будет стимулировать участие экономических игроков в каждой стране и поддерживать расширение возможностей в развивающихся странах. Корея обещает вносить свой конструктивный вклад в создание и управление Фондом цифровой экономики АТЭС", — сказал президент.

По мнению Мун Чжэ Ина, фонд должен способствовать укреплению регионального сотрудничества и создавать новые возможности в развивающихся странах.

В прошлом году АТЭС принял концепцию цифровой экономики для развития технологий, обслуживания и сотрудничества.