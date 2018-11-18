По итогам саммита АТЭС выпустят письменное заявление

ПОРТ-МОРСБИ, 18 ноя — РИА Новости. Письменное заявление будет выпущено по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее, заявил на пресс-конференции председательствующий на встрече премьер принимающей стороны Питер О'Нил.

Агентства Франс Пресс и Ассошиэйтед Пресс ранее сообщили, что саммит АТЭС впервые завершился без декларации. Источник РИА Новости в одной из делегаций рассказал, что участники саммита приняли итоговую декларацию за вычетом спорных пунктов, по ним выступил с заявлением председатель.

"Позже сегодня мы выпустим заявление", — сказал О'Нил, завершая свою пресс-конференцию.

В ходе своего выступления он также заявил о том, что между экономиками АТЭС есть трения, но их стараются преодолеть.

"Лидеры АТЭС признали, что существуют вызовы. Они признали, что существуют трения в вопросе торговли товарами и услугами… Но лидеры АТЭС концентрируются на усилиях по снижению неравенства, на обеспечении экономической диверсификации. И сотрудничают ради снижения торговых барьеров – во имя роста", — сказал премьер.

Страны АТЭС привержены достижению Богорских целей, добавил он.

Богорские цели — программный документ, принятый лидерами АТЭС в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), он ставит задачу выстраивания в регионе "свободной и открытой торгово-инвестицонной деятельности" к 2020 году.