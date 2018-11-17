Аналитики прокомментировали покупку Россией американских гособлигаций

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Доля покупки американских гособлигаций (US Treasuries) властями РФ незначительна и, скорее, является техническим моментом, при этом доходность американских долговых бумаг находится на привлекательном уровне, заявили РИА Новости аналитики.

Россия после продолжительного сокращения вложений в этот актив, по итогам сентября приобрела данных бумаг на 419 миллионов. Сейчас у нее облигаций на 14,41 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Минфина США.

"Выход на рынок госдолга США был связан с техническим моментом. Сейчас доходность десятилетних Treasuries составляет 3,065% по состоянию на закрытие торгов пятницы, всю неделю доходность держалась на уровне порядка 3,1%, да и короткие двухлетние облигации были в пределах 2,9%. Почему же отказываться от таких возможностей?" — прокомментировал ситуацию аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин также отмечает, что покупка американского госдолга — это чисто техническая вещь. "Объем покупки маленький по сравнению с объемом золотовалютных резервов РФ (международных резервов – ред.) и составляет примерно 0,1%. Скорее всего, это связано с тем, что есть целевая локация, и она должна поддерживаться, для этого иногда бумаги нужно покупать, иногда продавать. Плюс изменяется спред по золотовалютным резервам", — сказал он.

Как сообщил ЦБ в четверг, международные резервы РФ за неделю выросли на 0,4% и по состоянию на 9 ноября составили 461,5 миллиарда долларов против 459,7 миллиарда долларов на 2 ноября.

Руководитель инвестбанка BCS Global Markets Олег Ачкасов напоминает, что ранее объем US Treasuries в международных резервах РФ составлял более 150 миллиардов долларов, и ещё несколько месяцев назад был около 60-80 миллиардов долларов. "Доходности американских бумаг выросли существенно за последний год и, хотя они могут вполне вырасти и далее, сейчас находятся на гораздо более привлекательном уровне, нежели в последние несколько лет. Если бы не санкции, то РФ, вероятно, нарастила бы обратно вложения, имея дополнительные средства в резервных фондах правительства и больший объем ЗВР", — добавляет он.