ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Европейский экономист оценил последствия Brexit для Великобритании

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (674)
(обновлено: 13:59 17.11.2018)
13431
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Для Великобритании выход из состава Евросоюза без соглашения об упорядоченном "разводе" чреват трагическими последствиями, считает видный европейский экономист, глава фонда колледжа Европы "Мадриага" Пьер Дефрень.

​ЕС и Великобритания после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном "разводе". Этот документ, насчитывающий почти 600 страниц, был опубликован Еврокомиссией 14 ноября. Он покрывает все ключевые аспекты Brexit, среди которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы. Соглашение, одобренное британским правительством, теперь предстоит утвердить парламенту Соединенного Королевств, а также странам-членам ЕС, Европарламенту и национальным парламентам.

"No deal (отсутствие соглашение – ред.) — это трагедия для Великобритании, но и огромные неприятности для Европейского союза", — сказал РИА Новости Дефрень.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель назвала Brexit без сделки худшим вариантов "развода" с Британией

По его словам, в случае, если Британия покинет ЕС без соглашения, она становится третьей страной, результатом чего станет резкое прерывание свободного передвижения товаров. "Эта кризисная ситуация затронет в первую очередь Великобританию, которая понесет огромные экспортные потери. Но это будет незамедлительно иметь негативные последствия и для Европы, поскольку Великобритания является ее очень важным клиентом. А если ваш клиент болен, то больны и вы", — сказал Дефрень.

Он назвал проблемой британцев то, что "они не знают, чего хотят". "Для Великобритании это настоящий экзистенциальный кризис, который гораздо более критичен, чем торговый", — заметил эксперт.

Что касается самого Brexit, то, по его мнению, от "этого проиграют обе стороны". "Сегодня мы имеем свободу торговых обменов, передвижения товаров, а по договору интегрированный рынок в рамках таможенного союза будет сохранен исключительно в сегменте товаров. Это означает отступление в плане либерализации торговли между Соединенным Королевством и Европой, и от этого теряют обе стороны", — сказал Дефрень.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis 
Источник: время начала торговых переговоров Британии с ЕС еще не определено

При этом он ожидает, что Великобритания "потеряет больше, чем Европа".

Ряд британских министров, в том числе министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, ранее на этой неделе покинули правительство, не согласившись с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мэй не планирует менять подход к условиям Brexit, несмотря на критику
В пятницу премьер Тереза Мэй назначила министром по Brexit человека "без длинного послужного списка" и лояльного правительству Стивена Баркли. Источник в Консервативной партии рассказал РИА Новости, что Мэй было очень трудно найти человека, готового сменить Рааба на "расстрельной" должности и что несколько кандидатов "вежливо отказались от этого предложения".

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
На самом деле совершенно не важно сколько кто потеряет. Но почему-то именно на это нацелены все статейки и анализы всяческих экспертов. Да по банану )) Мягко говоря. Ибо, одна и та же инекция для одного из пациентов может быть смертельной, а для другого лишь весьма болезненной. Вот и посмотрим, у кого лучший иммунитет, у бритов, или у колхоза по фамилии есэ.
А как по мне, так издохли бы и те и эти. Партнёры, блин, недоделанные.
14:29
17.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена