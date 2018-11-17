Европейский экономист оценил последствия Brexit для Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Для Великобритании выход из состава Евросоюза без соглашения об упорядоченном "разводе" чреват трагическими последствиями, считает видный европейский экономист, глава фонда колледжа Европы "Мадриага" Пьер Дефрень.

Недовольные сделкой между Великобританией и ЕС по Brexit весь вечер протестовали у резиденции премьера Терезы Мэй и здания британского парламента #Brexit #BrexitAgreement pic.twitter.com/mceQQfya5a — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 16 ноября 2018 г.

​ЕС и Великобритания после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном "разводе". Этот документ, насчитывающий почти 600 страниц, был опубликован Еврокомиссией 14 ноября. Он покрывает все ключевые аспекты Brexit, среди которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы. Соглашение, одобренное британским правительством, теперь предстоит утвердить парламенту Соединенного Королевств, а также странам-членам ЕС, Европарламенту и национальным парламентам.

"No deal (отсутствие соглашение – ред.) — это трагедия для Великобритании, но и огромные неприятности для Европейского союза", — сказал РИА Новости Дефрень.

По его словам, в случае, если Британия покинет ЕС без соглашения, она становится третьей страной, результатом чего станет резкое прерывание свободного передвижения товаров. "Эта кризисная ситуация затронет в первую очередь Великобританию, которая понесет огромные экспортные потери. Но это будет незамедлительно иметь негативные последствия и для Европы, поскольку Великобритания является ее очень важным клиентом. А если ваш клиент болен, то больны и вы", — сказал Дефрень.

Он назвал проблемой британцев то, что "они не знают, чего хотят". "Для Великобритании это настоящий экзистенциальный кризис, который гораздо более критичен, чем торговый", — заметил эксперт.

Что касается самого Brexit, то, по его мнению, от "этого проиграют обе стороны". "Сегодня мы имеем свободу торговых обменов, передвижения товаров, а по договору интегрированный рынок в рамках таможенного союза будет сохранен исключительно в сегменте товаров. Это означает отступление в плане либерализации торговли между Соединенным Королевством и Европой, и от этого теряют обе стороны", — сказал Дефрень.

При этом он ожидает, что Великобритания "потеряет больше, чем Европа".

Ряд британских министров, в том числе министр по вопросам выхода страны из ЕС (Brexit) Доминик Рааб, ранее на этой неделе покинули правительство, не согласившись с условиями чернового проекта соглашения между Брюсселем и Лондоном.

В пятницу премьер Тереза Мэй назначила министром по Brexit человека "без длинного послужного списка" и лояльного правительству Стивена Баркли. Источник в Консервативной партии рассказал РИА Новости, что Мэй было очень трудно найти человека, готового сменить Рааба на "расстрельной" должности и что несколько кандидатов "вежливо отказались от этого предложения".