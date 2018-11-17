БЕРЛИН, 17 ноя — РИА Новости. Поставки газа по "Северному потоку" восстановлены в полном объеме, сообщили РИА Новости в компании-операторе Gascade.

Этой ночью работа газопровода прерывалась на некоторое время из-за нарушений электроснабжения. По данным Gascade, причиной стал сбой в немецком Грайфсвальде, который произошел в шесть утра по московскому времени.

В компании предприняли все меры по восстановлению транспортировки газа.

"Северный поток" — газопровод, соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он построен в 2010-2012 годах, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" планирует проложить рядом второй газопровод — "Северный поток — 2". Работы по укладке труб уже начались, их планируется закончить к концу 2019 года.