Лидеры АТЭС начали встречу с главами островных государств Тихого океана

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. В Порт-Морсби началась встреча лидеров АТЭС с главами островных государств Тихого океана, США на ней представляет замгоссекретаря США Джон Салливан.

Это третье мероприятие саммита АТЭС, на которое не приходит вице-президент США Майк Пенс, возглавляющий американскую делегацию на саммите.

Как передает корреспондент РИА Новости, так, Пенс не участвовал в первой церемонии фотографирования и в пленарном заседании Делового консультативного совета Форума — США представлял заместитель торгового представителя Джеффри Герриш.

При этом утром американский вице-президент выступил на Деловом саммите АТЭС, вступив в заочную полемику с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу протекционизма. Лидеры на Деловом саммите выступают последовательно, не присутствуя в зале во время речей своих коллег.

На вечер субботы у лидеров АТЭС запланированы еще одна церемония совместного фотографирования — на этот раз в национальных новогвианских рубашках, а также прием от имени хозяина мероприятия — премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О`Нила.