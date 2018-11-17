Китай должен изменить свое поведение в торговле, заявил Пенс

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. США не изменят своего курса в отношении Китая до тех пор, пока он не изменит своего отношения к торговле, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на деловом саммите АТЭС.

"Как президент (США Дональд Трамп — ред.) сказал несколько часов назад в Овальном кабинете, мы очень уважаем председателя (КНР) Си (Цзиньпина), но Китай многие годы пользовался США. Эти дни закончены. У Китая огромные торговые барьеры, пошлины, мы все знаем, что эта страна нарушает интеллектуальные права, субсидирует (свои предприятия) на беспрецедентном высоком уровне", — сказал он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Все это привело к 370-миллиардному торговому дефициту США в торговле с Китаем в прошлом году. Но, как президент сказал сегодня, все изменится с этого дня. Мы ввели пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов долларов, и мы можем удвоить эту цифру, но мы надеемся на лучшее. США не изменят своего курса до тех пор, пока Китай не изменит своего", — заключил он.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.