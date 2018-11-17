Си Цзиньпин на саммите АТЭС призвал отказаться от политики протекционизма

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Для достижение общего мирового развития необходимо отказаться от протекционизма и политики односторонних действий, обеспечить сохранность многосторонней торговой системы, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее.

"Необходимо отказаться от протекционизма и политики односторонних действий, обеспечить сохранность многосторонней торговой системы с ВТО основе, сделать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех", — заявил китайский лидер.

По его словам, странам необходимо посредством сотрудничества и открытости разделять имеющиеся в настоящее время возможности.

Он особо подчеркнул, что задачей руководства каждой страны является стремление улучшить условия жизни своего народа, "все страны имеют равные права на развитие, никто не в праве и не в силах встать на пути людей в развивающихся странах в их стремлении к лучшей жизни".

"Нам необходимо укрепить систему глобального управления, основанную на правилах, если мы хотим добиться стабильности и развития. Правила эти должны быть сформулированы совместно международным сообществом, они должны соблюдаться всеми и применяться без каких-либо двойных стандартов", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Двухдневный саммит АТЭС открылся в субботу в Порт-Морсби.