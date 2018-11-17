ВТО нуждается в обновлении, но без ослабления влияния, считает Медведев

ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость совершенствования Всемирной торговой организации (ВТО), но без ослабления ее роли и тем более — демонтажа.

"Как и многие страны, мы признаем, что организация (ВТО — ред.) действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли", — сказал Медведев на деловом саммите АТЭС.

Премьер РФ также призвал к объединению усилий для повышения эффективности ВТО и ее регуляторной роли.

"Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, каждой экономики АТЭС, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, сделать ее действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма", — подчеркнул Медведев.