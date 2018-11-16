ВОРОНЕЖ, 16 ноя — РИА Новости. Правительство Воронежской области подписало соглашение с ассоциацией кластеров и технопарков России, которое будет способствовать развитию кластеров и технопарков в регионе, сообщает в пятницу облправительство.

Подписание соглашения состоялось 16 ноября. Свои подписи под документом поставили губернатор региона Александр Гусев и директор ассоциации Андрей Шпиленко.

"В соглашении обозначены довольно общие положения, но они направлены на совершенно конкретные предприятия, потому что у нас порядка 30 предприятий объединены в кластеры. Надеемся, что участие ассоциации поможет, во-первых, дойти быстрее до денег, которые выделяются государством в виде поддержки на развитие кластеров, а, во-вторых, в решении организационных вопросов", — прокомментировал событие глава региона.

Гусев рассказал о будущем технопарке для малого бизнеса, который планируется разместить на территории индустриального парка "Масловский". Для этой цели выделяется участок площадью 25 гектаров, и в организации работы технопарка также потребуется помощь ассоциации кластеров и технопарков России.

Принявший участие в открытии форума заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных добавил, что на федеральном уровне инициатива создания такого технопарка получит поддержку.

"Эта инициатива пилотная, единственная представленная в таком формате. Думаю, что Воронежская область выступит примером для других регионов в части ее реализации", — отметил замминистра.

Он также заявил, что Воронежская область показывает очень хорошие темпы развития промышленности, и они выше общероссийских. Индекс роста промышленного производства в регионе — 105% при общероссийском показателе 103%.

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